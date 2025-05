Freundschaftsduett

Werke von Bach, Schnittke, Bartók, Piazzolla u.a.

Zwei junge, hochbegabte Talente treffen hier aufeinander: Sie sind gerade erst 20 Jahre alt, begeistern bereits auf der ganzen Welt und sind Preisträger nationaler und internationaler Preise. Antonio Del Castillo und Andrea Cicalese sind seit einigen Jahren beste Freunde und waren Klassenkameraden in der Schule. Sie musizieren schon immer miteinander: Ob in Jam-Sessions in Antonios Keller oder in renommierten Sälen, wie beispielsweise der Berliner Philharmonie, im Rahmen des Französischen Musicalta Festivals, des Deutschen PANTONALE Festivals und des Mosel Musikfestivals.

Andrea Cicalese, 2005 in Neapel geboren, über den das britische Pianist Magazine urteilt: „Eindeutig ein kommender Star!“, debütierte letztes Jahr mit den Münchner Symponikern. Mit der Geige fing er an, weil ihm Klavier zu uninteressant war und das tiefe Cello ihm Angst machte. Musikalischer Partner ist der junge Akkordeonist Antonio del Castillo. Er wurde 2004 in eine italienisch-englische Familie geboren und wuchs in einem inspirierenden musikalischen Umfeld auf. Er ist einer der jüngsten Stipendiaten des Yehudi Menuhin Live Music Now München e.V. – das verspricht frische Kammermusikinterpretationen.

Andrea Cicalese Violine

Antonio Del Castillo Akkordeon