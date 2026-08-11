Freundschaftstag auf dem Marktplatz

Herzliche Einladung an alle zu diesem Tag der Begegnung zwischen Hallerinnen und Hallern mit und ohne internationaler Geschichte.

Migrantische Vereine aus Schwäbisch Hall präsentieren in einem bunten Programm ihre unterschiedlichen Kulturen und Vereinsaktivitäten. Es bieten sich viele Gelegenheiten zum gegenseitigen Kennenlernen und interkulturellem Austausch: Gespräche, kulinarische Köstlichkeiten, Musik, Tanz und Mitmachaktionen. Kommen Sie und feiern mit!