Frida Kahlo - mit Schmerzen leben

Frida Kahlo (19.07 - 1954) - Kultfigur der Frauenbewegung, Tochter der mexikanischen Revolution, überzeugte Kommunistin, mexikanische Nationalheilige, weltberühmte Malerin, Schmerzensfrau.

Das sind nur einige Attribute, die dieser schillernden Persönlichkeit anhaften.

Von den Bildern Frida Kahlos geht eine seltsame Kraft aus, man wird von ihr erfasst und in geradezu bedrängender Weise festgehalten. Sie selber schreibt: "Die Trauer zeigt sich in allen meinen Bildern. So ist nun mal mein Leben, da hilft kein Klagen." Das kurze intensive Leben der Frida Kahlo war gezeichnet von Schmerzen, die sie bei einem schlimmen Unfall davontrug. Wie hat sie das alles ausgehalten, was hat ihr geholfen? Eine Annäherung mit Kurpfarrerin Angelika Segl