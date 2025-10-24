Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, von sanft bis rau, lässt Suzanne von Borsody die große mexikanische Malerin Frida Kahlo in Briefen, Gedichten und Tagebucheinträgen zu Wort kommen.

Und Frida Kahlo erzählt mit dem Herz auf der Zunge: Mit einer extrem freien Sprache und bedingungsloser Aufrichtigkeit lässt sie das Publikum teilhaben an intimen und offenherzigen Bekenntnissen. Sie erzählt mit großem Humor und unbändiger Lebensfreude – zeigt aber auch ihre tiefe innere Zerrissenheit. Die fantasiereichen Zeugnisse dieses außergewöhnlichen Lebens zeichnen das leidenschaftliche und spannungsreiche Porträt einer starken Frau.