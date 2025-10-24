Frida Kahlo

Bürgerzentrum Waiblingen An der Talaue 4, 71334 Waiblingen

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, von sanft bis rau, lässt Suzanne von Borsody die große mexikanische Malerin Frida Kahlo in Briefen, Gedichten und Tagebucheinträgen zu Wort kommen. 

Und Frida Kahlo erzählt mit dem Herz auf der Zunge: Mit einer extrem freien Sprache und bedingungsloser Aufrichtigkeit lässt sie das Publikum teilhaben an intimen und offenherzigen Bekenntnissen. Sie erzählt mit großem Humor und unbändiger Lebensfreude – zeigt aber auch ihre tiefe innere Zerrissenheit. Die fantasiereichen Zeugnisse dieses außergewöhnlichen Lebens zeichnen das leidenschaftliche und spannungsreiche Porträt einer starken Frau.

Info

Bürgerzentrum Waiblingen

Peter Oppfenländer

Bürgerzentrum Waiblingen An der Talaue 4, 71334 Waiblingen
Vorträge & Lesungen
Google Kalender - Frida Kahlo - 2025-10-24 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Frida Kahlo - 2025-10-24 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Frida Kahlo - 2025-10-24 20:00:00 Outlook iCalendar - Frida Kahlo - 2025-10-24 20:00:00 ical

Tags