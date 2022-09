The Kilkennys (IRL)

Die Vier Mann Frischzellen Kur des Irish Folk auch 2020 auf Deutschlandtournee! Seit über zwei Jahrzehnten sorgt die Band aus dem irischen Kilkenny international für frischen Wind in der Irish Folk Szene.

Ob Eigenkomposition oder Neuinterpretation alter Klassiker – im Zusammenspiel der vier Schulfreunde entsteht regelmäßig eine besondere Magie, die auch ein junges Publikum für die traditionelle irische Musik begeistert.

Sind Robbie Campion (git, bj, mand, voc), Davey Cashin (git, bj, mand, whistle, voc), Tommy Mackey (b, git, voc) und Mick Martin (bodhran, whistle, uillean pipes, git, voc) alias THE KILKENNYS die rechtmäßigen Nachfolger legendärer Bands wie The Dubliners oder The Chieftains?