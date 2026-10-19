Friday HIGHSCHOOL JAZZ | Rafaele Günthner Trio

Während des Studiums an der Musikhochschule Stuttgart fanden Rafaele Günthner, Benedikt Birkert und Jakob Hafner musikalisch zusammen.

Aus dem regelmäßigen Spielen in dieser Besetzung entwickelte sich das Trio, das sich durch ein intensives Zusammenspiel und die Freude an gemeinsamer musikalischer Entwicklung auszeichnet.

Im Mittelpunkt ihrer Musik stehen die Interaktion und die direkte Kommunikation zwischen den drei Musikern. Durch aufmerksames Zuhören, Improvisation und spontanes Reagieren entsteht ein lebendiger Klang, bei dem jeder Musiker seine eigene Stimme einbringt und gleichzeitig der gemeinsame musikalische Prozess im Vordergrund steht.