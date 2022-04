Friday I’m In Love: Poly Poly + Local Act

POLY POLY ist ein musikalisches Raumschiff, das durch synthetische Galaxien aus Funk, Neo Soul und Beat Art schwebt.

Gesteuert wird es von den auf der Erde lebenden Produzenten und Instrumentalisten Hans Heusterberg und Jona Raischl, die sich im Frühsommer 2017 bei einem gemeinsamen Wochenende des Musizierens kennenlernten. Obwohl sie aus der gleichen Stadt stammen, brauchte es einen Flug zu einem Musikworkshop in Berlin, um sich dort kennenzulernen. Dieser kurze Trip entpuppte sich als der Beginn einer langen Reise durch musikalische Galaxien. Sie gipfelte in der Veröffentlichung ihres Debütalbums auf Bumm Clack Records, das das Zusammenspiel ihrer jeweiligen musikalischen Hintergründe festhält. Während Hans "Hu$tle" Heusterberg sich auf detailreiche und farbenfrohe Produktionen irgendwo zwischen experimentellem R&B, sanftem Neo Soul und tiefem Trip Hop konzentriert, taucht Jona alias "Volt Age" tief in das Reich der elektronischen Klänge ein und umarmt die Cheesiness des retrofuturistischen Synthwave, der von analogen Synthies und Nostalgie angetrieben wird.

20:00 Local Act

21:15 Poly Poly