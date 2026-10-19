Friday JAZZ JAM | Funk & Fusion

Jeden dritten Freitag dreht sich im Jazzclub in der Mitte bei der Session alles um Funk & Fusion.

Zu hören sind Klassiker wie Red Baron von Billy Cobham, Jazzstandards im Funkgewand wie Miles Davis’ So What sowie Eigenkompositionen. Fusion lebt von der Verbindung unterschiedlichster Musikstile und sorgt dabei immer wieder für musikalische Überraschungen. Im Mittelpunkt stehen kreative Neuinterpretationen statt bloßer Kopien der Originale.

Die eingespielte Funk & Fusion House Band mit Sessionleiter Uli Göhring (Drums), Joachim Fritz (Bass), Marvin Schäfer (Gitarre) und Florian Tekale (Piano/Keys) bildet das Fundament des Abends und freut sich auf bekannte und neue Mitspieler. Das erste Set eröffnet in der Regel die Hausband, danach ist die Bühne offen.

Freut euch auf groovige Rhythmen, mitreißende Soli, spannende Neuinterpretationen und ein aufmerksames Publikum in entspannter Atmosphäre. Für das akustische und leibliche Wohl sorgt das engagierte Team des Jazzclub in der Mitte.