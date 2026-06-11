Friday JAZZ JAM | MAINSTREAM

Jazz lebt vom Mitmachen. Vom Zuhören. Vom Risiko.

Genau das passiert beim Friday Jazz Jam im Jazzclub in der Mitte. Nach einem kurzen Opener lädt Sessionleiter Werner Bystrich weitere Musiker auf die Bühne ein. Instrument mitbringen, einsteigen, mitspielen. Gespielt werden Jazzstandards aus allen Epochen, von Swing bis Modern. Mutige Tempi und frische Ideen sind ausdrücklich willkommen.

Der Jam ist ein offenes musikalisches Gespräch. Wer spielt, hört zu. Wer zuhört, erlebt, wie Musik entsteht. Auch für das Publikum ist es spannend zu sehen, wie sich Stücke entwickeln und neue Begegnungen auf der Bühne entstehen.

Für die passende Basis sorgen Richard Fux am Klavier und an der Mundharmonika, Markus Fiederer am Schlagzeug und Dirk Amon an Kontrabass und Gesang. Die drei sind feste Größen der regionalen Jazzszene und bringen Erfahrung, Spielfreude und stilistische Vielfalt mit. Gemeinsam mit Werner Bystrich freuen sie sich auf einen offenen Abend voller musikalischer Begegnungen. An der Bar gibt es wie immer gute Getränke und Gelegenheit zum Zuhören, Zuschauen und Dableiben.