Friday Jazz Jam – Funk & Fusion

Jazzclub in der Mitte Gartenstraße 36, 72764 Reutlingen

Mitreißende Jamsession im Jazz Club. Diesen Freitag stehen Funk und Fusion im Mittelpunkt. Eintritt frei.

Wir laden Sie ein, Teil unserer pulsierenden Jamsession zu werden, die jeden dritten Freitag im Monat im Zeichen von Funk und Fusion steht. Tauchen Sie ein in die energetischen Rhythmen, die kühnen Improvisationen und die mitreißenden Melodien, die den Geist dieser musikalischen Genres verkörpern.

Unsere Bühne ist offen für alle Musikerinnen und Musiker, die Lust haben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und gemeinsam musikalische Grenzen zu erkunden. Ein großartiger Flügel und ein Schlagzeug stehen für spontane Kollaborationen bereit. Musikalische Leitung: Gino Samele.

Ob Sie mitmachen oder einfach nur die Musik genießen möchten, kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns eine Nacht voller Funk und Fusion! Wir freuen uns darauf, Sie am Freitag in unserem Jazz Club begrüßen zu dürfen

