Zum nunmehr vierten mal veranstalten wir die allseits beliebte Friday the 13th Bad Taste/Trash Party. Auch dieses mal gibt es wieder das schönschrecklichste aus allen Genres und Epochen auf die Ohren. Also holt eure schrecklichsten Klamotten und Outfits aus den Schraenken und unter den Betten hervor, denn wie bei den Partys davor gilt, keine Kostüme, kein Eintritt. Unter anderem legen die DJs Atomi und John Smith an diesem Abend auf. Ihr dürft also gespannt sein!