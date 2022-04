Fridayhour: Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch

Hölderlin hat unvergängliche, aber auch oft schwer verständliche Verse geschrieben. Bis heute spricht er Menschen damit an. „Komm! ins Offene, Freund!“ Das ist auch so ein Satz, der im Ohr bleibt, besonders auch in diesem letzten Corona-Jahr. Was heißt es in dieser Zeit, sich „ins Offene“ aufzumachen? Der Zukunft entgegen, in der vieles nicht vorhersehbar ist? Die aber vielleicht doch ungeahnte Möglichkeiten bereithält? Hölderlins Dichtung fordert heraus. Aber sie bietet auch etwas an: eine Sprachwelt, die für manche komplexe Seelenregung und auch für den Glauben Ausdrucksformen findet.Christiane Wille kommt mit uns über Hölderlin ins Gespräch. Sie schreibt ihre Doktorarbeit über Hölderlin und ist nun Pfarrerin in Esslingen. Als solche ist sie Spezialistin für Seelenregungen und Expertin dafür, Herausforderndes nachvollziehbar zu erklären und Menschen darüber ins Gespräch zu bringen!Musik: Simone Jakobs