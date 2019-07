Mauern.brechen – oder: „Wir haben die Absicht, eine Mauer zu errichten“.

„Was hast Du an dem Abend gemacht, als die Mauer fiel?“ – wenn man diese Frage stellt, wissen fast alle Erwachsenen noch etwas dazu zu erzählen: Manche saßen weinend vor dem Fernseher, andere hörten es im Radio und konnten es kaum glauben. Uns allen ist bewusst, dass das eine der größten politischen Ereignisse war, die wir in unserem Leben erleben werden. Daher wollen wir in diesem Herbst die 30 Jahre Mauerfall mit einer großen Veranstaltungsreihe feiern. Unter dem Titel „mauern.brechen“ organisieren viele Institutionen und BürgerInnen dieser Stadt unter der Federführung des Citykirchenpfarramtes verschiedene Veranstaltungen zum Thema.

Die gesamte Reihe befindet sich noch in der Planung, klar aber ist bereits: Wichtige Veranstaltungen finden am Freitag und Samstag, den 27.09. und 28.09. am Marktplatz statt. Am Freitag werden wir am Nachmittag (Uhrzeit wird noch bekanntgegeben) eine Mauer auf dem Ludwigsburger Marktplatz errichten. Wir verteilen Sprühdosen, damit die Menschen auf diese Mauer sprühen können, welche Mauern heute fallen sollen. Dann reißen wir die Mauer gemeinsam ein.

Um 19.30 Uhr gibt es in Markt8 eine „FridayHour“ zum Thema. Pfarrer aus der ehemaligen DDR werden dort erzählen, wie sie die Zeit des Mauerfalls erlebten und wie sie die Impulse von damals für heute umsetzen. Am Samstag findet von 10-12 Uhr in Markt8 ein Erzählcafé statt, in dem sich alle Interessierten über ihre Erfahrungen aus dem Osten und über ihre Mauergeschichten austauschen können.