Fridayhour

Lesung und Gespräch mit Marian Grau (Blogger, Autor, Schüler) In Kooperation mit: Kinder- und Jugendtrauer des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes im Landkreis Ludwigsburg.

Marian Grau ist 9 Jahre alt, als sein schwer behinderter Bruder Marlon stirbt. Fast 10 Jahre lang war das einzige Reiseziel das Kinderhospiz. Nach Marlons Tod machte sich Marian mit seiner Mutter Manuela auf, gemeinsam die Welt zu entdecken. Aus einer Reise nach Kambodscha wurden Dutzende in 39 verschiedene Länder dieser Welt - immer mit dabei: Marlon. „Bruderherz“ ist eine Hommage sowohl an das Reisen und diese Welt, als auch an den "besten Bruder überhaupt". Musik: Singer-Songwriterin Hanna Uxa