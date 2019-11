Fridayhour

Mit Sibylle Knauss (Autorin, Professorin)Große Erzählungen treffen uns ins Herz. Wir spüren, dass wir mitgemeint sind, wenn wir sie lesen und hören oder im Medium von Filmen erfahren.

Dann begreifen wir unser Dasein in ihrem Licht und lernen neu, wer wir als Menschen sind und wer wir sein können.Eine solche Erzählung, die größte überhaupt, ist die Erzählung vom Schicksal des Gottessohnes in der Welt, die die Bibel uns bietet. So, ohne den Vorgriff auf den Glauben, den sie begründet, möchte ich sie lesen. Denn sie geht alle an, Gläubige wie Atheisten, Christen und Nichtchristen.Musik: Simone Jakob (Sopranistin)