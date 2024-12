Fridayhour

Bibelkriese!? Was ist da eigentlich los...

Kommunikative Performance mit Dr. Katrin Brockmöller, Jörg Maihoff und Dr. Martin Wendte

Für immer weniger Menschen scheint die Bibel das „Buch der Bücher“ oder die „Heilige Schrift“ zu sein. Die Einschätzungen liegen irgendwo zwischen „Märchenbuch“ bis „völlig veraltet“. Trotz unzähliger moderner Bibelübersetzungen spricht sie immer weniger Menschen an oder wird gar zum Kompass ihres Denkens und Handelns. Was ist da los? Dr. Katrin Brockmöller, die Leiterin des kath. Bibelwerks mit Sitz in Stuttgart, ist eine dynamische und lebensbejahende Frau mit einer großen Leidenschaft auch für neue und innovative Zugänge zur Bibel. Wir suchen das Gespräch mit ihr in der großen Frage nach der Bedeutung und dem Zugang zur Bibel für Menschen von heute.