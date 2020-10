Fridays für Future Eppingen

Für die einen sind sie Helden, für die anderen Störenfriede und Schulschwänzer*innen. Für manche ist „Fridays for Future“ nahezu ein Schimpfwort. Wir suchen den konstruktiven Dialog. Wir sind an Menschen und ihre Ideen, ihre Lebensziele und ihr Weltanschauung interessiert. Nicht umsonst heißt unser Neustart-Programm „Let´s talk Tacheles!“ Was hat uns die Jugend zu sagen? Wir laden Sie ein, einfach mal zu zuhören. Und vielleicht ergibt sich hinterher ein inspirierendes Gespräch.