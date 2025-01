Fridays for Coding ist für jeden da, heißt konkret: Wir schauen uns die Grundlagen von Scratch an. Hier lernst du alles Schritt für Schritt. Dieser Termin findet in Präsenz statt.

Neu dabei? Kein Problem! Fridays for Coding ist für jeden da, heißt konkret: Wir schauen uns die Grundlagen von Scratch an. Hier lernst du alles Schritt für Schritt.Schon Erfahrungen mit Scratch gemacht? Dann werden wir weitere Gaming-Projekte programmieren. Gemeinsam schauen wir uns Coding-Projekte an und werden selbst ein Projekt realisieren.Neugierig geworden? Dann melde dich an! Für Kinder und Jugendliche von 7 bis 14 Jahren.