Dem Protest der Schüler*innen, Student*innen, Azubis und anderen Aktivist*innen für das Klima soll im Kulturzentrum franz.K durch Musik Nachdruck verliehen werden – gleich ob mit leisen oder lauten, akustischen oder elektronischen Tönen. Gemeinsam mit „Represent – Your Hometown Music,“ den Fridays For Future-Aktivist*innen und dem franz.K wurde zugunsten der Klimademonstrant*innen ein Benefizkonzert organisiert, mit denen sich alle beteiligten Institutionen, Bands und Künstler*innen eindeutig zu diesem Thema positionieren.

KOWSKI

Mal schnell und heftig (Bumm-Tschack, Bumm-Tschack), mal sphärisch und zum Fallenlassen

(Dip-Dip-Dip-Dipdip), aber immer Elektro mit einem Hang zum improvisiert-experimentellen-

Chaos, das sind KOWSKI aus Stuttgart. Die Dreiercombo vereint die Lässigkeit einer gut abgehan-

genen Indie-Band mit dem Groove und der Euphorie einer EDM-Hitmaschine, oder, um es anders

auszudrücken: Du kannst dazu tanzen, du kannst es aber auch bleiben lassen. Elektro für alle eben.

CYCO SANCHEZ SUPERGROUP

Sie gründete sich 2008 auf Initiative des zeitweise in Deutschland lebenden mexikanischen Malers und Musikers Leo „Cyco“ Sanchez.

Sanchez traf die Musiker seiner „Supergroup“ im Rahmen des „Tübingen Underground“, einem losen Kollektiv von Underground-Musikern, die in und um Tübingen eine Reihe von Bands haben.

Er rekrutierte für seine Vision von zitatgespicktem Garage-Punk Musiker, die sich bereits durch ihre jahrelangen Aktivitäten in zahlreichen anderen Bands

einen Namen verschafft hatten.

Bestand die Band in den ersten Monaten noch aus dem ursprünglichen Line-Up mit Cyco am Gesang und sporadisch an der Gitarre, übernahm Gitarrist Doc Sanchez bald auch den Gesang, da sich Cyco stärker der Malerei und der Lyrik widmen wollte und wieder nach Mexiko zurückkehrte. Ab und zu schickt er seiner deutschen „Supergroup“ noch Texte per Mail.

Line-Up:

Cyco Sanchez - Texte und spirituelle Führung

Doc Sanchez - Gitarre und Stimme

Rev. Sanchez - Bass

Little Miss Sanchez - Trommeln

PAULINE & ALEKSI

Zwei entschlossene Seelen, auf der Suche. Sie finden ihre ersehnten Antworten in der Musik.

Pauline zieht das Publikum mit ihrer sagenhaften Stimme in ihren Bann, während Aleksi Rajala den Raum mit seinen virtuosen Gitarrenriffs füllt.

Genießen sie ein besonderes Konzert welches ein breites Spektrum an Klangfarben und Stilen vereint.

DARVANE!

Kein Hilfeschrei, sondern eine Indie/ Rock Band aus Reutlingen.

Geprägt von den Chili Peppers und den Arctic Monkeys versuchen Kevin, Luca, Philipp und Jakob mit Indie Gitarrenriffs, Funk geprägten Basslines, belebenden Drumbeats und klangvollen Pianosounds ihre Musikkreationen auch in DEIN Hirn zu brennen.

In ihren Songs zeigen sie, dass sich ihre Musik stilistisch unterscheiden kann und das Genre Indie/ Rock sich in verschiedene Bereiche interpretieren lässt. Ob Indie, Rock, Funk oder Alternative - dieser undefinierbare Stil - genau das zeichnet die Musik von DARVANE aus.