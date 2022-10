Fridtjof Nansen - bedeutender Entdecker, Wissenschaftler, Diplomat

1922 wurde ihm der Friedensnobelpreis verliehen, nachdem er u.a. als Delegierter und Hochkommissar für Flüchtlingsfragen den sogenannten Nansen-Pass für staatenlose Flüchtlinge und Emigranten initiiert hatte.

In seinem früheren Leben hatte er schon ganz andere Felder bearbeitet. So legte seine Doktorarbeit Grundlagen in der Neurohistologie, bei der Erkundung des Nordatlantiks machte ihn seine Grönlanddurchquerung 1888 nicht nur in Wissenschaftskreisen bekannt. Die Geschichte seines Polarforschungsschiffes „Fram“ begeisterte viele Menschen. Nansen war ein politischer Mensch, bedingt durch die aufgezwungene schwedisch-norwegische Personalunion war ihm die völkerrechtliche Anerkennung der Souveränität Norwegens ein Herzensanliegen. Der Friedensnobelpreis vor 100 Jahren war die Anerkennung seines lebenslangen Engagements.