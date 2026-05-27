Nationale und Internationale Kletterstars treffen sich bei den „Frießinger BW Open“ in der Altstadt von Bad Wimpfen.

Erleben Sie Nervenkitzel und Sportgeschichte beim Speedclimbing-Wettbewerb am Blauen Turm

Am 19. und 20. Juli 2025 wird der Blaue Turm, das 800-jährige Wahrzeichen von Bad Wimpfen, zur Bühne für ein atemberaubendes Sportereignis. Die “Frießinger BW Open” laden zum ersten Mal zu einem Wettkampf der Extraklasse ein, bei dem nationale und internationale Kletterstars im Speedklettern gegeneinander antreten. Ein buntes Rahmenprogramm sorgt für Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie.