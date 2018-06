× Erweitern Fried Dähn & The Skin of Clazz Fried Dähn & The Skin of Clazz

Der Tübinger Elektro- und Multimedia Cellist Fried Dähn hat für seinen diesjährigen Auftritt auf der Zappanale zusammen mit Jogi Nestel und Skin of Clazz ein Zappa-Programm für Schlagzeugensemble und Electric Cello erarbeitet. Dieses präsentiert er zuerst hier in Tübingen. Wir sind gespannt auf Titel wie Inca Roads, Pound for a Brown, Packard Goose, Yo Mama. Fried war als Cellist bei Zappas letztem großen Projekt dabei, dem Yellow Shark, und hat mehrere Wochen mit ihm in seinem Studio (UMRK) in L.A. gearbeitet. The Skin of Clazz sind ein junges, preisgekröntes Schlagzeug-Ensemble. Seit Auftritten u.a. bei den Jazzopen in Stuttgart wächst ihre Fan-Gemeinde stetig. In der gemeinsamen Musikschulzeit von Klaus Küting gegründet, bespielen sie nicht nur die bekannten Schlaginstrumente wie Drums, Congas, Timbales, Pauken, Djembés, etc., sondern gehen ebenso virtuos mit den Melodie-Instrumenten Marimba, Vibraphon, Glockenspiel und Xylophon um. Der zweite Mentor des Ensembles, der Schlagzeuger Jogi Nestel, schreibt seit 30 Jahren Arrangements von Zappas Musik für Schlagzeugformationen. Insider wissen, dass Zappa seine Karriere als Schlagzeuger begann. Fried Dähn (E-Cello) Skin of Clazz: Nico Ellinger, Nicolas Baumann, Ingo Schwarzweller, Jonas Stephan, Leon Küting, Klaus Küting, Jogi Nestel (alle Drums & Perkussion) / special guest: Viviane Küting (Gesang)