Eine ordentliche Portion Gesellschaftskritik hat Tobias Goldfarb in seinen Jugendroman „Niemandsstadt“ gepackt. Am 29. Oktober erzählt er Schülern der 7. bis 10. Schulklassen, was es mit dieser Fantasie-Stadt auf sich hat. Bedroht wird sie von spionierenden Crowbots, von Magie raubenden Maschinen.

In diesem Jahr werden alle Lesungen von der Mediathek organisiert. Gefördert wird die Reihe von der Volksbank eG Mosbach und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Programmes „Neustart Kultur – 1000 literarische (Wieder-)Begegnungen“. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Mediathek Mosbach (Gartenweg 9/1, 74821 Mosbach, Tel.: 06261 893938). Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regelungen. Die Mediathek informiert auf ihrer Internetseite über den aktuellen Stand.