Am 8. November kommt Tom Belz mit seinem autobiographischen Buch „Do what you can’t – Mit einem Bein auf den Kilimandscharo“ für Schüler der Klassen 9 und 10 in die Mediathek. Mit acht Jahren verliert Tom Belz sein linkes Bein durch Knochenkrebs. Doch sein Lebensmut und starker Wille helfen ihm, selbst große Hürden zu nehmen und mit 33 Jahren steht er am höchsten Gipfel Afrikas.

In diesem Jahr werden alle Lesungen von der Mediathek organisiert. Gefördert wird die Reihe von der Volksbank eG Mosbach und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Programmes „Neustart Kultur – 1000 literarische (Wieder-)Begegnungen“. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Mediathek Mosbach (Gartenweg 9/1, 74821 Mosbach, Tel.: 06261 893938). Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regelungen. Die Mediathek informiert auf ihrer Internetseite über den aktuellen Stand.