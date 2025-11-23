Friede auf Erden?

Ev. Stadtkirche Aalen (Aufführung im Altarraum, Emporenplätze ohne Sicht)

Frank Martin: In Terra Pax (1945)

Oratorium komponiert zum Ende des 2. Weltkrieges, am Tag der Kapitulation Deutschlands 1945 uraufgeführt und im Rundfunk weltweit übertragen

J.S. Bach: Messe h-Moll BWV 232, Kyrie-Christe-Kyrie-Sanctus

Ansprache: Rüdiger von Fritsch, früherer deutscher Botschafter in Warschau und Moskau

Alba Valdivieso (Sopran), Sarah Kling (Alt), Nico Calderón (Tenor), Gerrit Illenberger (Bariton), Daniel Dropulja (Bass), Aalener Kantoreien, Philharmonia Nicolai, Leitung: KMD Thomas Haller

Normalpreis 22,- €, Schüler*innen/Studierende 5,- €

Vorverkaufsstellen Aalen, reservix.de, kirchenmusik-aalen.de