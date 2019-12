Frankens grösste Onkelznacht - Wir haben noch lange nicht genug

Wir haben noch lange nicht genug! Wir feiern mit Euch die größte Onkelzparty Franken's!

5 Jahre Onkelz-Tribute und kein Ende in Sicht…

Vielen von euch werden die Männer um Halunken Bassist Achim als offizielle Supportband beim „Vaya Con Tioz“-Festival der “Böhsen Onkelz” am Eurospeedway Lausitzring ein Begriff sein… Für weniger kundige Leute sei gesagt: Sie sind eine „Böhse Onkelz“-Tributeband der ersten Stunde – über 15 Jahre Bühnenpräsenz, stets mit der Maxime “musikalisch so nah wie möglich am Original”!!!

Aktuell vereint die Band das Beste aus zwei hochkarätigen Tribute-Größen: Während Achim („Glorreiche Halunken“) am Bass und Oli an den Drums ein grooviges Fundament garantieren, sorgt Bandgründer Sebastian mit den originalgetreuesten und detailverliebtesten Soli der Szene für Furore. Sänger Kevin teilt mit dem „Onkelz“-Sänger nicht nur den gleichen Vornamen, sondern auch eine unverwechselbare, charismatische Stimme.

Eigentlich braucht man ja dazu nichts mehr sagen, ihr wisst ja was abgeht. Wir haben jedenfalls noch lange nicht genug!