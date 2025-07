Friedemann Weise – „Das bisschen Content“

»Ich mache Content, also bin ich.« (frei nach Descartes) Gott schuf den Menschen und der Mensch schuf Content. Was eben noch ein Foto war, ist jetzt schon Content.

Aufstehen, duschen, Content machen. Oder umgekehrt. Das Leben ist ein langer ruhiger Fluss, bis oben hin voll mit Content. In seinem vierten Soloprogramm "Das bisschen Content" stellt Friedemann Weise den Content in den Mittelpunkt. Alles ist Content. Seine Lieder, seine Witze, seine Geschichten. Doch Content wirft auch Fragen auf: Wenn jemand im Wald Content erstellt, aber niemand schaut zu, ist es dann Content? Kann man von Content schwanger werden? Was hat Content, dass ich nicht habe? Friedemann Weise ist Satiriker, Autor, Liedermacher, Kabarettist und Comedian, bekannt durch seine Auftritte bei der heute show und seine Radio-Beiträge. Er ist mehrfach preisgekrönt und tourt ganzjährig durch Germany. Manchmal auch mit professioneller Klavierbegleitung.