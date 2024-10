Das zweite Konzert der Reihe: Friedemann Wuttke und Lysandre Donoso.

Friedemann Wuttke & Lysandre Donoso: Klassische Gitarre trifft Bandoneon Piazzolla Tango Sensation – 26. Speyerer Gitarrensommer

Tango Sensations I Duo Bandoneon und Gitarre

Im Mittelpunkt dieses Programms stehen die "Five Tango Sensations" in einer Bearbeitung für Bandoneon und Gitarre. Astor Piazzolla erzählt in seinem letzten zyklischen Werk fünf Gemütszustände auf beeindruckend expressive Weise. Der König des Bandoneon und des Tango Nuevo hat in diesem Spätwerk noch einmal den Geist des argentinischen Tango so intensiv zum Leben erweckt wie in seinen berühmten "Vier Jahreszeiten", die in diesem Programm auch erklingen, und auf diese Weise wesentlich zur Tangomanie in unserer Zeit beigetragen.

Friedemann Wuttke spielt zusammen mit international bekannten Bandoneon Solisten und Tango Nuevo Komponisten.