“Frieden in Europa – Bedeutung der Städtepartnerschaften“

Am Freitag, den 20. November 2020, wird in einer Veranstaltung das Thema “Frieden in Europa – Bedeutung der Städtepartnerschaften“ von Dr. Nils Schmid beleuchtet.

Frieden in Europa ist keine Selbstverständlichkeit. Europa braucht heute mehr denn je überzeugte EuropäerInnen, die sich einander verbunden fühlen – insbesondere in einer Zeit, in der Populismus und Nationalismus wachsen. Städtepartnerschaftliche Freundschaft braucht neue Ideen und Projekte aus der Zivilgesellschaft, die Menschen zusammenbringen: Städtepartnerschaften, die mehr sind als ein Schild am Ortseingang; BürgerInnen, die Sprache und Kultur ihrer Nachbarn jenseits von Vorurteilen oder Klischees entdecken; Begegnungen mit Jung und Alt, Stadt und Land, zwischen Sportvereinen, Umweltinitiativen oder Kulturprojekten. Dietmar Woesler nannte die Städtepartnerschaften die größte Friedensbewegung der Welt. Inzwischen stehen die Städtepartnerschaften vor bzw. sind einem erheblichen Wandlungsprozess ausgesetzt. Die Fahrt in das nahe europäische Ausland ist angesichts fortschreitender Globalisierung und der Konkurrenz durch Billig-Flieger kein besonderes Ereignis für erlebnishungrige Jugendliche mehr. Es müssen vermehrt andere Formen der Kooperationen gefunden werden, damit Städtepartnerschaften weiter einen Beitrag leisten können für ein friedlicheres Zusammenleben der Völker. Vertreter der Städtepartnerschaften, dem Außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und BürgerInnen unserer Stadt werden zusammen über die Entwicklung der größten Friedensbewegung sprechen.

Die gemeinsame Veranstaltung von Städtepartnerschaftsverein und Nürtinger SPD beginnt um 20.00 Uhr und findet im Rahmen der Friedenwochen 2020 statt.