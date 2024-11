Begründet 2006 von Peter Conradi (1932 - 2016)

Die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine: Hundertausende Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Zerstörung von Leben und Infrastruktur. Der Krieg eskaliert weiter.

Lange Zeit gab es einen breiten Konsens in den NATO-Staaten, innerhalb der Bundesregierung, in den Medien und in der Gesellschaft. Weil er nicht verhandeln wolle, könne der russische Aggressor nur mit Waffengewalt aufgehalten und zurückgedrängt werden. „Frieden schaffen ohne Waffen“ und andere Forderungen der Friedensbewegung der 1980er Jahre schienen aus der Zeit gefallen. Nicht wenige Friedensaktive von damals distanzieren sich von den damaligen Positionen. Der Bundesverteidigungsminister fordert die „Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr“. Doch Zweifel wachsen in der Bevölkerung. Der Krieg in der Ukraine und die deutsche Sicherheits-und Unterstützungspolitik werden sogar in den Landtagswahlen zu den bestimmenden Themen. Parteien wie die AfD und das BSW profitieren mit ihren Positionen von dieser Stimmung.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann will mit der überparteilichen Initiative „Aufbruch zum Frieden“ Anstöße zu einer Diskussion über friedliche Lösungen jenseits von ständigen Waffenlieferungen geben. Ein „Verhandlungsangebot an Putin“ müsse so gestaltet sein, dass „beide Seiten vor ihrem Publikum gewinnen“, meint der Tübingen Friedensforscher Thomas Nielebock. Ukraine, Gaza, Sudan, “das globale Konfliktgeschehen hat sich weiter verschärft, militärische Interventionen in Konflikten zeigen dagegen kaum Erfolge“, berichtet das renommierte Peace Research Institut.

Frieden machen- aber wie? Eine Diskussion über Ursachen gewaltsamer internationaler Konflikte und deren Bewältigung mit dem Politologen Dr. Stefan Kroll vom Peace Research Institut Frankfurt/Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung, Winfried Hermann, Verkehrsminister in Baden-Württemberg und dem Schriftsteller Wolfgang Schorlau.

Moderation Michael Zeiß, SWR-Chefredakteur i. R.