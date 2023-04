Frieden - Schreiben "Siebte lange Nacht des Schreibens"

Frieden – das ersehnen sich heute viele Menschen mehr denn je. Und: Schreiben mit der Hand kann sehr persönlicher Ausdruck solcher Sehnsucht sein.

Beides, „Frieden“ und „Schreiben“ sind im Jahresmotto der Initiative Schreiben e.V. mit einem Sternchen voneinander abgesetzt.

Diese Unterbrechung kennt die jüdisch-christliche Psalmtradition: Dort weist das Sternchen darauf hin, beim Lesen innezuhalten, Atem zu holen: dem Klang der Worte zu folgen, zu lauschen auf das, was in mir ist oder auf das, was der „Logos“ zu sagen hat: Und dann kommt das Schreiben.

So lädt auch dieser Abend bei der keb Heilbronn dazu ein, der Muße Raum zu geben für „Frieden * Schreiben“. Kalligraphin und Schriftkünstlerin Petra Kirchner gibt Impulse für die handschriftliche Gestaltung. Lassen Sie sich überraschen!