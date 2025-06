Frieden, Versöhnung, Gerechtigkeit

Neben dunklen Kapiteln in der Geschichte unserer Stadt gab es auch hoffnungsvolle Lichtblicke, in denen Menschen Brücken und Wege für ein versöhnendes, gerechtes und friedvolles Miteinander erspürten und aufbauten. Bei dieser Führung wird an vielen Orten vom Bemühen um sozialen Ausgleich und Mitmenschlichkeit vom Mittelalter bis in die Gegenwart berichtet. Es geht - unter anderem - um soziale Einrichtungen der Stadt, um Reformation und Bauernkrieg, die Juden, den Nationalsozialismus, Eugen Bolz und Isaak Hess.