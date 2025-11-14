Die Schauspielerin Sonni Maier begibt sich auf die Suche nach dem Frieden in einer Welt, die immer mehr auf Spaltung und Eskalation setzt.

Kurzerhand nimmt sie das Publikum mit auf einen verrückten Parforce-Ritt durch die Menschheitsgeschichte - mit Theaterszenen, Videoclips, kreativen Mini-Vorträgen und raffiniert umgedichteten Popsongs. Daraus entsteht eine Geschichte von Kriegen, Eroberungen und Gewalt, aber auch von Freiheitsbewegungen, rettenden Versöhnungen und friedlichen Revolutionen.

Und immer wieder wird es unerwartet persönlich: Welchen Weg wollen wir gehen? Und wie können wir ihn gehen?

So wird "Frieden, wie geht das?" zu kreativen, mutmachenden Friedenstraining auf mehreren Ebenen: Frieden mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen, in der Gesellschaft und global.

Dauer: 90 Minuten

Ab 13 Jahren