Friedensgala der AnStifter 2021

Verleihung des Stuttgarter Friedenspreises 2021 an die belarussische Bürgerrechtlerin Maryja Kalesnikawa und des Jugendpreises der AnStifter an die „AG Schule gegen Rassismus“ des Wagenburggymnasiums.

Maryja Kalesnikawa

lebte bis 2020 12 Jahre in Stuttgart und war u.a. Projektleiterin des Artemp Festivals. Nach der Rückkehr in ihre Heimat Belarus wurde sie zum führenden Gesicht der Opposition und zu einer Schlüsselfigur der Proteste gegen Alexander Lukaschenko. Sie ist in einem Sondergefängnis in Minsk inhaftiert.

Programm

Laudatio

Prof. Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, für Maryja Kalesnikawa und die Frauen in Belarus

Musikhochschule Stuttgart:

Petra Arman, Flöte

Paulina Riquelme, Viola

Diletta Capua, Harfe

Stücke von Bernard Andrès, Lucciano Berio, Claude Debussy und Astor Piazzolla.

Den Stuttgarter FriedensPreis der AnStifter erhielt 2020 WikiLeaks-Gründer Julian Assange, der von den USA wegen der Veröffentlichung der "War Diaries" verfolgt wird und nach sieben Jahren Botschafts-Asyl seit 2019 im Gefängnis sitzt und in Lebensgefahr schwebt.

Schüler*innen des Wagenburg-Gymnasiums werden für ihr Engagement als "Schule gegen Rassismus" mit dem JugendPreis der AnStifter ausgezeichnet.