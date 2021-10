Friedensgebete der Religionen im Bürgerpark

Der Gesprächskreis Religionen in Reutlingen lädt wieder am Baum der Religionen zu Friedensgebeten ein und knüpft damit an die letztjährigen Reutlinger Friedensgebete der Religionen an.

Nacheinander beten Juden, Christen, Muslime und Bahaì in ihrer Tradition mit einer Übersetzung ins Deutsche. Das Friedensgebet der Religionen will ein Zeichen dafür sein, dass die Vertreter verschiedener Religionen in Reutlingen gemeinsam für den Frieden beten können und auch für ihn einstehen wollen.

Zum Gesprächskreis Religionen gehören die christlichen Kirchen in Reutlingen, drei Moscheevereine in Reutlingen, die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg mit ihrer Zweigstelle Reutlingen / Tübingen und die Bahaì-Gemeinde Reutlingen.

Offene Veranstaltung - ohne Anmeldung!

Veranstaltungsort: Bürgerpark Reutlingen, Nordseite der Stadthalle Reutlingen am "Baum der Religionen"