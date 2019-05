Friedensnobelpreisträger Dr. Mukwege in Stuttgart

Friedensnobelpreisträger Dr. Denis Mukwege setzt sich für die Rechte der Frauen und Frieden in der Demokratischen Republik Kongo ein. Am 23. und 24. Juni ist er Gast im Deutschen Institut für Ärztliche Mission e.V. (Difäm). Herzliche Einladung zur Veranstaltung in Tübingen und Stuttgart.

Dr. Denis Mukwege erhielt für seinen Einsatz für die Gesundheit und Rechte der Frauen in der Demokratischen Republik Kongo den Friedensnobelpreis. Das Difäm unterstützt seine Arbeit seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Im Schnitt kommen jeden Tag zehn Frauen und Mädchen ins Panzi-Krankenhaus, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Dort erhalten sie medizinische Hilfe, werden psychosozial und juristisch betreut und seelsorgerlich begleitet. Ihre Berichte ähneln sich: Bei der Feldarbeit wurden sie durch Milizen verschleppt und misshandelt, bei Überfällen auf ihre Dörfer vergewaltigt. Dr. Denis Mukwege und seinem Team geht es nicht nur darum, die Frauen und Mädchen medizinisch zu versorgen, sondern ihnen zu helfen, ihre psychischen Traumata zu überwinden und den Weg zurück in den Alltag zu finden.

In seinem Vortrag geht Denis Mukwege auf den Rohstoffhandel als Ursache für die Gewalt ein und zeigt auf, inwieweit auch unsere Handys und Elektroautos mit den Konflikten im Kongo zu tun haben. Und er versucht neue Wege auszuloten, wie die Rechte Frauen im Kongo gestärkt werden können.

Der Eintritt ist kostenfrei.

Herzliche Einladung!