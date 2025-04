Friedenstag: Ulrich Morgenthaler – Friedensmeditation

Diese innere Meditationsarbeit wird getragen von dem Erleben, dass unsere Gedanken und Gefühle als reale Kräfte in der Welt wirken und dass geistige Wesen, die uns Menschen wohlwollend gesinnt sind, uns dabei unterstützend begleiten. In diesem Sinne werden wir uns zu Beginn auf unsere eigenen Friedenskräfte besinnen – sowohl für unsere Erde und gemeinsame Menschheit, als auch für unseren eigenen Lebensumkreis und für den Umgang mit uns selbst. Dann bieten wir unsere guten Wünsche und unsere Bitten um Heilung den Menschen an, die uns am Herzen liegen – und seien es alle. Mit einem Dank für die Möglichkeit eines solchen Miteinander-Tuns beschließen wir die Meditation.