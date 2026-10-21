Frieder Berlin Trio feat. Tatjana Geßler

Geschichten und Musik.

Die beliebte TV-Moderatorin Tatjana Geßler aus den Landesnachrichten und weltweit erfolgreiche Buchautorin tritt an diesem Abend zusammen mit dem Frieder Berlin Trio bei uns auf.

Frieder Berlin selbst war jahrzehntelang Musikredakteur des SWR und stets auch als Musiker auf den Bühnen zu Hause.

Im Programm stehen swingende Arrangements von Titeln aus dem Great American Songbook, Kompositionen des Bandleaders Frieder Berlin sowie eigene Stücke von Tatjana Geßler, für die sie den Text geschrieben und Frieder Berlin die Musik komponiert hat.