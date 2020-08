Frieder Berlin Trio

What’s Jazz? Jazzgeschichte einmal anders

Der Stuttgarter Jazzpianist, der nebenbei bemerkt auch als klassischer Geiger ausgebildet ist und als solches einst Mitglied der Jungen Süddeutschen Philharmonie Esslingen war, hat mit seinem Trio ein neues Repertoire erarbeitet. Hierbei führt er mit Hansi Schuller am Kontrabass und Peter Schmidt an den Drums durch die Jahrzehnte des Jazz – angefangen beim Ragtime über Dixieland, Boogie und Swing bis zu Be Bop, Cooljazz, Bossa Nova und Modern Jazz.

Der Bandleader, langjähriger Musikredakteur des SWR und Moderator der Sendung Treffpunkt Jazz, erzählt kleine Geschichten und Anekdoten um die Songs, um die Komponisten und die Stilrichtungen - Wissenswertes und Erstaunliches, Skurriles und Unterhaltendes, so dass neben der Freude an der Musik dem Publikum auch genug Anlass zum Schmunzeln geboten wird.