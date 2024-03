Frieder Zirkler – Plötzlich ist alles anders

Buchvorstellung mit Musik von Michael Matt Lesung „Plötzlich ist alles anders“ von Frieder Zirkler

mit Musik von Michael Matt

Der IT-Spezialist Michael Bechstein nimmt sich eine dringend benötigte Auszeit. Mit seinem Arbeitgeber vereinbart er ein Sabbatjahr, fährt in den Süden Europas und landet schließlich in einem Touristenort in Apulien. Im Hotel begegnet er der Jura-Studentin Chiara Bertoni, die hier in den Frühlings- und Sommermonaten als Kellnerin jobbt. Die beiden verlieben sich, verbringen die Freizeit zusammen und blicken hoffnungsvoll in die gemeinsame Zukunft. Bis maskierte Männer ins Hotel eindringen und plötzlich alles anders ist.