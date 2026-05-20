Friedrich Ebert Stiftung

Rapmusik bringt Perspektiven in den öffentlichen Diskurs, die sonst oft nicht gehört werden. Seit seinen Anfängen artikuliert Rap Protest, schafft Sichtbarkeit und fordert gesellschaftliche Auseinandersetzungen ein. Besonders die Stimmen junger Menschen bleiben oft ungehört und können durch Rap Ausdruck finden und Gehör erlangen.

Das Freie Hip-Hop Institut (FHI) hat es sich zur Aufgabe gemacht, das kulturelle Erbe von Hip-Hop zu vermitteln, erforschen und archivieren. Im Rahmen ihrer Workshops bringt das FHI Jugendliche mit der Hip-Hop Kultur und ihren Werten in Berührung. Sie lernen die Geschichte und Philosophie des Hip-Hops kennen und entdecken, wie sie sich kreativ mit Sprache und Musik ausdrücken können. So entstehen Texte, in denen die Jugendlichen ihre Träume, Sorgen und persönlichen Geschichten erzählen.

Um junge Stimmen hörbar zu machen und ihre Anliegen ins Licht zu rücken, blicken wir gemeinsam auf die entstandenen Texte und diskutieren sie mit unseren Podiumsgästen und dem Publikum. Was bewegt junge Menschen und was möchten sie? Warum werden ihre Perspektiven so selten gehört? Wie können junge Stimmen im gesellschaftspolitischen Diskurs hörbarer gemacht werden?

Im Rahmen der Veranstaltung findet zudem die Übergabe der Leitung des Landesbüro BaWüs von Florian Koch auf Bastian Schulz statt.