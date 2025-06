Friedrich Eberts Erbe - eine Demokratie mit Perspektive

Am 28. Februar 2025 jährte sich der Todestag Friedrich Eberts zum 100. Mal. Das Bild des ersten Reichspräsidenten in der Geschichtsschreibung hat sich in diesem Zeitraum mehrfach gewandelt. Das gilt auch für die November-Revolution, bei deren Kanalisierung er eine maßgebliche Rolle spielte.

Sie wurde 2019 so positiv bewertet wie nie zuvor. Gleichzeitig dominiert das Scheitern der Weimarer Republik angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen ihre öffentliche Wahrnehmung.

Diese Vergleiche drängen die Leistungen und die Krisenbewältigungspotenziale der ersten deutschen Demokratie ebenso in den Hintergrund wie reißerische Zuspitzungen a la „Babylon Berlin“.