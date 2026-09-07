Friedrich Hölderlin

Jahren mit Leben, Werk und Wirkung des Dichters und entdeckt einen überraschend aktuellen Hölderlin.

Er zeigt ihn als leidenschaftlichen Denker einer Zeitenwende, der nach einer neuen Verbindung von Mensch, Natur und dem Heiligen suchte und von einem gerechteren Zusammenleben träumte. Hölderlins Texte kennen auch Brüche, politische Enttäuschung und das Scheitern großer Erwartungen. Gerade diese Spannung macht ihn bis heute interessant. Im Mittelpunkt stehen an diesem Abend Hölderlins Fragen nach dem Heiligen, nach geistiger Orientierung und gesellschaftlichem Wandel.