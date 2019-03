Friedrich Liechtenstein: Charlie Manello und der Delfinmann

× Erweitern Friedrich Liechtenstein

Friedrich Liechtenstein ist Sänger, Schauspieler und Entertainer. Er ist Flaneur, selbsternannter Schmuckeremit, war Volksbühnen-Regisseur und ist DAS Medienphänomen schlechthin. Als Akteur für eine Lebensmittelmarke hat Friedrich Liechtenstein, Künstler, Schauspieler, ausgebildeter Puppenspieler und Performer, die 20-Millionen-Marke im Internet geknackt. Von Titel und Seite Drei der Süddeutschen Zeitung bis hin zur internationalen Presse, wie der New York Times und dem The Guardian, beschäftigt das Phänomen »Friedrich Liechtenstein« die Welt. Wir finden, zu Recht!

Acht Künstler und ein Live-Experiment. Als Delfinmann strandet Friedrich Liechtenstein im Mobilat Heilbronn und trifft auf den latenten Lyriker Charlie Manello und eine zusammengewürfelte Band aus Tagelöhnern. Feiert mit uns und erlebt eine einzigartige Konzertnacht. »Show us the way to the next whisky bar«. »Oh, don't ask why«. Im Anschluss – wer möchte – gemeinsames feiern im Club!

