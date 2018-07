Friedrich Schiller in Ludwigsburg – frühe Einflüsse

Von seinem vierten bis zu seinem dreizehnten Lebensjahr wohnte Friedrich Schiller mit seinen Eltern in Ludwigsburg.

Wie das Musik- und Theaterleben am Hof, die rauschenden Feste Herzog Carl Eugens und das Militärlager Schillers Leben und Werk prägten, erfahren Sie bei einem Streifzug durch die Heimat des Dichters. Unser Weg führt uns zum Residenzschloss, den Wohnhäusern der Familie, der einstigen Lateinschule und der evangelischen Stadtkirche am Marktplatz, in der Schiller konfirmiert wurde.

Gästeführer: Herbert Rommel

Treffpunkt: Brunnen im Mittleren Schlosshof

Dauer: ca. 90 Minuten