Porträtiert durch seine Lieder und Episoden aus seinem Leben durch die Fellbacher Trollinger und den Stimmbildungschor des Remstalgymnasiums Weinstadt.

Friedrich Silcher, geboren 1789 in Schnait, verbrachte ab 1806 entscheidende Jahre als Schulprovisor in Fellbach bei dem Musikpädagogen Nikolaus Ferdinand Auberlen. Seine musikpädagogische Hinwendung vor allem zu den breiten Volksschichten war somit vorgezeichnet. Seine nicht nur in der deutschen Sprache verbreiteten Lieder und seine gesamte Tätigkeit – selbst an der Universität Tübingen – hatten stets diese musikalische Bildung des Volkes im Blick.