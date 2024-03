FRIENDLY ELF Live

112 rockt Cleebronn

am Samstag den 27.04.2024 Spielt die Coverband

FRIENDLY ELF in der Feuerwehr Cleebronn der Eintritt ist Frei

FRIENDLY ELF – Hochkarätiges Entertainment und Partyspaß pur! Mitreißende Rocksongs mit einzigartiger Stimmenvielfalt – Party Rock vom Feinsten! FRIENDLY ELF begeistern bereits seit vielen Jahren ihre Zuhörer mit kraftvollen Pop- und Rock-CoverSongs. Aktuelle Hits, Rock Classics und Legenden aus den 70ern und 80ern: FRIENDLY ELF decken eine große musikalische Bandbreite ab und verstehen es, jeden Song originalgetreu und doch mit unverkennbar eigener Note zu performen.

Die professionelle Band aus dem Raum Stuttgart Heilbronn besteht aus sechs erfahrenen Musikern, die bereits mit Größen wie Eric Burdon, Alannah Myles, Manfred Mann‘s Earth Band, Pur, Slade, Steppenwolf, The Tubes, Victory und Asia zusammen auf der Bühne standen. Die packenden Grooves von Ralf Calmbach am Bass und Yannick Stein an den Drums, die brillanten Keyboardsounds von Sebastian Meyer und die perfekt aufeinander eingespielten druckvollen Gitarren von Utzi Dietz und Alexander Karle bilden den unverwechselbaren Sound von FRIENDLY ELF

Infos zu FRIENDLY ELF findet ihr hier

https://www.friendly-elf.de/

Oder

https://www.feuerwehr-cleebronn.de/