Friendly Fire # 2 – Hip-Hop Contest

Friendly Fire – der Hip-Hop Contest des Fellbacher Kunstvereins geht in die zweite Runde. Die Hip-Hop Künstler "Savvabien", "Fresh Daniels", "TiiRuff" und "Odium711" präsentieren ihr Können auf der Kellerbühne und treten sozusagen gegeneinander an. Anhand der Lautstärke des Publikumsbeifalls wird ein Gewinner ermittelt, der den Inhalt des Spendenhuts, der während der Veranstaltung herumgereicht wird, als Preis mit nach Hause nehmen kann. Special Guests sind an diesem Abend "Big Daddy X" und "ANGR", der den Contest auch moderieren wird. Beste Unterhaltung garantiert!