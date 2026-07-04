FRISCH AUF! Players’ Night 2026

Im Vorfeld der kommenden Saison veranstaltet FRISCH AUF! erneut die Players‘ Night, bei der die neue Mannschaft dem eigenen Publikum vorgestellt wird. Gegner ist am Samstag, den 15.08.26 der HC Kriens-Luzern, der aktuell im Playoff-Finale der Eidgenossen gegen die Kadetten Schaffhausen um den Meistertitel ringt. Im Vorspiel der Saisoneröffnung präsentiert die U17-Mannschaft von FRISCH AUF!, die in der Jugendbundesliga spielt, ihr Können gegen den Nachwuchs aus Kriens-Luzern, der in der Schweiz aktuell über mehrere Jahrgänge hinweg tonangebend ist.

Der HC Kriens-Luzern wird in der kommenden Saison von Nationaltrainer Andy Schmid trainiert. Aber bereits jetzt hat die Mannschaft aus der Zentralschweiz einen sehr guten Leistungsstand erreicht. In den Meister-Playoffs haben sie die ersten beiden von maximal fünf möglichen Spielen in Schaffhausen mit 37:33 und zu Hause mit 41:36 gewonnen. Schon im siegreichen Halbfinale zeigte das Team überzeugende Leistungen gegen Pfadi Winterthur. Leistungsträger sind u.a. die jungen Schweizer Spieler Wyatt Aellen, Luca Sigrist und On Langenick, die aber von den erfahrenen Spielern Marin Sipic, Milos Orbovic und Gino Delchiappo geführt werden. Einer der wichtigsten Goalgetter ist zudem der Deutsche Jerome Müller. Neu-Trainer Andy Schmid möchte Kriens-Luzern zur besten Klub-Mannschaft der Schweiz formen und hat daher mit den Vereinsverantwortlichen um Teammanager Nik Tominec bereits jetzt die drei hochkarätigen Neuzugänge Nikola Bilyk (bisher THW Kiel), Lukas Herberger (Füchse Berlin) und Kristian Pilipovic (Kadetten) fix gemacht.

FRISCH AUF! Göppingen wird die Players‘ Night 2026 dazu nutzen, den eigenen Spielerkader vorzustellen. Bereits jetzt ist ja bekannt, dass es im Sommer 2026 nur wenige Wechsel im Team von Trainer Ben Matschke geben wird. Gänzlich neu ist nach heutigem Stand nur Max Beneke, der aus Eisenach nach Göppingen wechselt. Er war von den Füchsen Berlin für ein Jahr an die Wartburg verliehen. Zudem wird Winter-Neuzugang Ole Pregler seine erste Players‘ Night bestreiten. Bis Mitte August wird auch endgültig klar sein, welchen Status die jungen Spieler des Anschlusskaders dann einnehmen werden. Bereits jetzt spielen Fynn Hofele, Sascha Brodbeck, Titus Lewe und Niklas Herberger eine Rolle in den Planungen der Profimannschaft. Insgesamt setzt FRISCH AUF! aber auf Kontinuität im seinem Spielkader, der aktuell eine überaus erfolgreiche Rückrunde in der DAIKIN Handball-Bundesliga hinlegt.

Die B-Jugend von FRISCH AUF! hat am 15.08.26 ihre Altersgenossen aus der Schweiz zu Gast. Der Nachwuchs des HC Kriens-Luzern spielt in einer Spielgemeinschaft unter dem Namen „SG Pilatus Handball“. Diesem Projekt haben sich neben den beiden Vereinen aus Kriens und Luzern auch die Vereine aus Horw, Emmen und Stans angeschlossen. Alle drei Jugenden der U15, U17 und U19 sind aktuell Schweizer Meister.

Programm der Players Night 2026 am 15.08.26 in der EWS Arena:

Autogrammstunde der FRISCH AUF!-Mannschaft (ab ca. 16.00 Uhr)

Vorspiel: FRISCH AUF! U17 – SG Pilatus Handball U17 (ab 17.00 Uhr)

Profis: FRISCH AUF! – HC Kriens-Luzern (ab 19.00 Uhr)

Get-together mit den Mannschaften (nach den Spielen)

Über den Start des Ticketverkaufs informiert FRISCH AUF! zu einem späteren Zeitpunkt. Die Dauerkarte der Saison 2026/2027 gilt automatisch auch für die Players’ Night 2026.