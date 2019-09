Am Mittwoch, 23. Oktober um 19 Uhr findet die Vernissage der Ausstellung "Frisch geschnitten" von Martina Geist in der Studiengalerie statt.

Textile Fahnen aus der Reihe „Naturnah“ hängen in der Studiengalerie. Natur ist das Bezugssystem der Fahneninstallation von Martina Geist. Früchte, Blätter, Zweige und Ranken sind auf transparentem Fahnenstoff gemalt und appliziert. Sie eröffnen ein Wechselspiel zwischen dem Innen und Außen des Umraumes. Begleitend dazu werden große Holztafeln und Holzschnitte gezeigt. Martina Geist orientiert sich an Alltagsgegenständen, die sie ins Holz schneidet, konsequent reduziert und abstrahiert. Schneiden ist ihre Form des Zeichnens. Musikalischer Gruß an der Vernissage: Männerensemble „Les Favoris“ der PH. Ausstellungslaufzeit: 23.10. bis 22.11.2019